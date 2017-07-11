日期:7月11日，你已經忘記中國職業高爾夫球手孫蘭蘭了嗎？這位立志要在美國所有州打高爾夫的姑娘，今天在波士頓向記者通報，她仍在繼續，力圖完成這個宏偉計劃，即便她的預算就快用光。

「沒有關係，我還儲備著留學的學費，」她堅定地表示一定要做完這個前人沒有做過的事情。

截止今天為止，孫蘭蘭已經在路上81天，經過27個州，打了45場球，行駛里程約為1萬英里（1.6萬公里），其中名場包括：松樹叢2號球場、翼腳、貝斯佩奇黑色球場（Bethpage Black）、TPC鋸齒草、高地河流TPC、松針（Pine Needles）、老韋弗利高爾夫俱樂部（Old Waverly Golf Club）、羅伯特-特倫-瓊斯高爾夫小徑等。

這其中孫蘭蘭打出的最低桿數為高於標準桿2桿，最高桿數超過90桿。的確，她是職業球員，可是想一想，這些球場她一次都沒有打過，而且一路走來，她一直不曾間斷，沒有練球，沒有休息，所以……

「我記得高於標準桿2桿是在（美國女子公開賽場地）松針打出來的，」孫蘭蘭笑著說，「那一天正好與兩個60歲的老太太同組。我們剛打了一個洞，她們便問我是不是職業，我笑著回答她是的。那一場球，我努力按照一個職業去打……」

最爛的一場球，說出地點，肯定可以理解，那是美國公開賽的場地貝斯佩奇黑色球場。因為一直在同高草搏鬥，孫蘭蘭已經沒有特別計算自己的桿數了。

「我想說貝斯佩奇每一洞都是經典，每一洞都是挑戰！ 大叫：過癮！屬於殿堂級，至少是目前打過最棒的球場！」孫蘭蘭說。

這肯定是一場昂貴的旅行。其中最貴的是松樹叢2號球場，這座位於北卡羅來納州的球場曾經連續兩周舉辦美國男子公開賽和美國女子公開賽。外邊的標價是400美元，孫蘭蘭拿到了一個優惠價190美元，加上稅金也有210美元（約合人民幣1400元）。不過孫蘭蘭也打過免費的球，以及折扣很多的球。

「在去打球員錦標賽場地（鋸齒草）的時候，外邊標價也是300到400美元，因為是職業球員獲得了優惠價180美元。會館之中，球場經理聽了我的故事十分感動，給了我一個特別優惠；70美元，真是太感謝了！」孫蘭蘭回憶說。

說到這裏，孫蘭蘭表示最喜歡打TPC系列球場，因為這些球場一聽她是職業球員，總是努力幫助她，即便是私人球會，也幫助她進去打。而明天，河南籍球員將征戰另外一個著名的TPC球場：TPC波士頓。

不是說孫蘭蘭沒有遇到過坎坷，沒有見過他人的白眼。在俄克拉荷馬城，她搜索到一家頂級的私人球會。她開到球場，準備訂第二日的球。雖然進進球會，遇到了球場經理的秘書，可是就被硬生生拒絕。

「人們說美國是一個民主、平等的國家，那一天我才真真切切感受到階層的含義，」孫蘭蘭說，「即便是打高爾夫，也是分階層的。」

在打球之外，孫蘭蘭通過社交媒體紀錄著自己的這段歷險。孫蘭蘭就曾經寫過這樣一段話：「從加利福尼亞到佛羅里達；從北太平到北大西洋；45天，不間斷的行走，描繪出一條線，一條會唱歌的人生曲線……睡過車；住過篷；和陌生人群居，和同性戀獨處，和孤寡老人一起優雅，和農場主一起騎馬……餵過牛，溜過馬，經歷過六個小時的海上漂泊，品嘗過人生第一次生不如死的海上垂釣，曾在午後獨自穿行在一個個懸棺之間，假裝淡定的遊湯在逝去百年的死人堆兒里……」

孫蘭蘭坦言這幾次想到過放棄，其中包括看到石昱婷在樂卡克北京女子精英賽上奪冠，以及別的好姐妹在比賽中晉級拿到獎金……可是她最終堅持了下來，而她還要繼續堅持下去，因為她不想辜負一開始鼓勵她走上這趟旅程的胡哥胡嫂，以及背後許多支持她的人。

「蔣勵哥說：多少年以後你就會明白了……鍾哥說：不是每個人都有機會的……舒姐說：堅持！琳達外婆說：島上的人也有一輩子沒過過橋的……」孫蘭蘭在社交媒體中寫道，「好吧，我知道這一路都經歷了什麼，不管為什麼選擇，都會一如既往前行，對自己，對我身後默默支持的你們有個交代！」

孫蘭蘭的故事還在繼續，也期待你的繼續關注。

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（小風）