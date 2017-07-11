7月7日上午，雖然時晴時雨，喜慶的氣氛卻絲毫沒有退卻。廣州越秀區大沙頭綠蔭路一網點門前鑼鼓喧天，兩頭醒獅威風凜凜地跳躍翻滾，顯得生氣勃勃。路 人紛紛駐足，定睛一看，原來是第23141號站點因中得第17085期足彩14場勝負玩法711萬大獎，廣州市體育彩票管理中心來給網點慶祝呢！

據悉，第23141號站點於6月15日開獎的第17085期足彩14場玩法中得全國唯一一注一等獎，再加上採用複式投注，因此該中獎票還收穫二等獎8注，總獎金高達711萬元。

慶祝儀式上，廣州市體育彩票管理中心副主任范桂彬給第23141號站點頒發「幸運銷售網點」牌匾，給業主陳先生頒發獎勵金5000元。由於陳先生親力 親為，既當老闆又當銷售員，這張幸運的彩票也是他親手打的，因此，廣州市體育彩票管理中心拓展部副部長蘇永添也給他頒發了2000元的銷售員獎勵金。

據陳先生透露，他很喜歡足球，也喜歡足彩，因此經常做方案「狙擊」頭獎，這張票就是他做的方案，這個大獎也是他受中獎人委託代為兌取的。除了足彩，有 空也做做大樂透的方案。圍觀的彩民一聽，哇，原來這個老闆還研究幾種玩法，於是一擁而上進店向老闆要了心水號碼，歡天喜地排隊買彩票去了。（黃心豪 李 琪文/圖 中國體育報）