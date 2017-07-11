（中央社記者吳家豪台北2017年7月11日電）LEDinside最新報告顯示，中國大陸LED封裝市場規模去年年增6%至89億美元（約新台幣2721億元），在營收前10大廠商中，日亞化學蟬聯冠軍，木林森升至亞軍，Lumileds排名第三。



TrendForce LED研究（LEDinside）最新「2017中國LED晶片與封裝產業市場報告」顯示，2016年LED照明市場穩定成長，晶片、封裝廠商產能持續擴張；尤其中國大陸LED封裝市場規模年增6%至89億美元，在營收前10大廠商中，日亞化學蟬聯冠軍，木林森竄升至亞軍，Lumileds排名第三。



值得注意的是，2016年中國大陸市場LED封裝前10大廠商營收規模為41億美元，年增達24%，遠高於整體市場平均成長幅度的6%，顯示產業集中度提升。



LEDinside分析師余彬表示，從排名中可以觀察到，中國大陸廠商市占率提升，排名也隨之提升，預估2017年隨著木林森、國星、鴻利光電等廠商的大舉擴產，中國大陸廠商崛起之勢會更明顯。



2016年排名依舊稱冠的日亞化學憑藉技術、專利以及品牌優勢，除了繼續保持在背光市場的市占率外，更積極拓展高階車用照明市場。排名第二的木林森2016年產能繼續擴大，在照明、顯示屏市場的市占率也有提升。Lumileds雖然下滑至第三名，但在高階商用照明、閃光燈以及車用照明領域依舊享有競爭優勢，營收也較2015年同期成長。



LEDinside指出，台灣廠商如億光與光寶，在中國大陸營收表現都有明顯增加。以億光為例，營收主要有來自電視背光、手機閃光燈、顯示屏、車用與紅外線產品的營收貢獻；而光寶則受惠於手機閃光燈、紅外線產品與車用照明產品。