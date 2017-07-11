在聖淘沙、濱海灣花園、環球影城的光環下，鮮少數人會光顧甚至記得新加坡第一座主題公園－虎豹別墅(Haw Par Villa) ，一個很草根的名字來自於人稱萬金油大王的胡文虎、胡文豹兩兄弟。在香港虎豹別墅完成之後，1937年所興建的虎豹別墅是萬金油家族的第二座別墅，虎標萬金油至今依然是家家必備的萬用藥，但昔日風光的虎豹別墅門可羅雀的早已不敵西洋史瑞克和酷炫的變形金剛。

▲虎標代言人《攝影/依察》





報藥界通吃的虎豹





胡氏兄弟是祖籍福建的緬甸華僑，1928年在獅城創辦星洲日報後，在東亞各地陸續又創辦了十五份報紙，在新加坡的事業有聲有色之時興建了虎豹別墅，門口外一大片似生肉塊所堆疊出的假山中穿插著黃色「虎豹別墅」四個大字，屬於當時代的霸氣生動在這個時代顯些令人回味的庸俗。另一頭「刻苦耐勞，飲水思源」的精神標語在這個極度浮誇浪費的年代能抓回多少回頭浪子？





▲中式主題中穿插的異國風情《攝影/依察》





古怪的驚悚





有別於一般的豪宅別墅，名為別墅實為知識型主題公園的虎豹別墅充滿色彩鮮豔的巨型雕塑，多數建築採小橋流水、假山亭塔的中國園林式，整座公園活脫是個活生生的中國古典神話故事書，白蛇傳、西遊記、二十四孝、蘇武牧羊、十殿閻羅…等。然而，除了傳統中國神話、觀音、彌勒各路神外，其中穿插著日本相撲、紐約自由女神、暹羅傳統舞蹈、澳洲袋鼠等異國特色，沒有系統的突兀夾雜在各種中國文化雕塑中卻產生了另一種跳tone的幽默，國際化的思維設計在當時堪稱一絕，。當然，身為虎豹別墅有一項不可或缺的則是自己品牌的推銷，兩個日本相撲中間的幾罐虎標萬金油、酷似巧連智巧虎的虎兄妹手中捧著各式虎標產品，在這個時代看來最不給力的一種軟性推銷模式給人純樸親切的莞爾。





▲審判時刻《攝影/依察》





主題公園最想傳達的因果報應理念在十殿閻羅洞中完全達到效果，黑洞中的十八層地獄從第一殿的秦廣王到第十殿的輪轉王，一個個小人雕塑都血淋淋呈現殘酷無情的地獄刑罰。老生常談的善惡果報無論是過時的洞中靜雕抑或是風靡世界的神力女超人，所傳達的理念始終如一，難的從來只是人心。