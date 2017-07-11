（中央社記者陳葦庭台北11日電）氣象局今天下午針對11縣市發佈大雨特報，新北至苗栗、南投、嘉義地區及台中以南山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。



氣象局大雨特報縣市包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。



另外，氣象局也提醒，由於午後對流旺盛，新北市鶯歌、三峽區及桃園大溪、復興區一帶有冰雹發生的機率，提醒民眾留意。1060711