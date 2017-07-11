oBike擬提訴願 新北：禁停依法有據中央社 (2017-07-11 14:49)
（中央社記者黃旭昇新北市11日電）新北市府交通局今天說，oBike業者尚未做好相關配套措施前，就大量投車，且佔用公眾機車停車格，造成停車困擾與亂象，才會依據停車場法第13條，公告禁止停放oBike的區域。
奧致網路科技有限公司總經理王妍婷，認為新北市政府以違法公告，強行將合法投放變成違規，營造大量違規假象，將提起訴願。
業者表示，該公司於投放前，都先與地方政府協調，但新北市政府從未給予協調空間。
對此，新北市府交通局副局長林麗珠今天下午表示，在協調過程中，新北市府希望業者先有完善相關配套措施，但業者一直沒有配套，逕行先大量投車，且佔用機車停車空間。
林麗珠表示，oBike與Ubike不同的地方是，Ubike有自己的停車柱，停車空間，不會侵犯機車的停車格。但oBike屬於無樁共享單車模式，提供自行車租賃服務，目前，已經造成停車亂象，市府不得不出面處理。
林麗珠說，交通局的公告禁停租賃自行車的區域，是依據停車場法第13條「地方主管機關應於路邊停車場開放使用前，將設置地點、停車種類、收費時間、收費方式、費率及其他規定事項公告週知。變更及廢止時，亦同。」
交通局表示，依據道路交通管理處罰條例第74條「慢車駕駛人，不依規定停車，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。」
交通局說，公告範圍內的機車、自行車停車位，都屬新北市依法設置之「路邊停車場」，係供公眾停車使用。如oBike的租賃自行車，停放於停車格時，屬等待出租的營業行為，長時間占用，排擠公眾停車使用，已嚴重影響停車秩序。
林麗珠表示，新北市的機車數量在全國數一數二，自己的停車空間本已不足，為加強管理，有效規範停車秩序，新北市公告限制禁止具營利性質的租賃自行車，占用公用停車位，於法有據。
林麗珠說，無站式租賃自行車（oBike）是創新的商業模式，新北市也樂見綠色運輸的發展，目前也正研擬「無站式公共自行車管理自治條例」，預計9月送議會審查，最快年底上路，希望有所規範，業者也要負起應負責任。1060711
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