福隆沙雕近尾聲 閉幕當天可與沙雕友善互動旅遊經 (2017-07-11 13:49)
日光浴狼人
【旅遊經 洪書瑱報導】
邁入第10屆福隆沙雕藝術季原定7月9日閉幕，由於今年受到許多民眾青睞，延長至7月16日，而本週活動近尾聲，想一睹福隆沙雕十年盛會風采的民眾，請把握最後的黃金週！
由於活動即將進入尾聲，主辦單位特於16日(日)下午3時於主城堡沙雕區舉辦閉幕儀式，現場將有熱情舞蹈演出，並進行「回歸自然－金沙永流傳」活動，象徵福隆沙雕十週年圓滿成功落幕，同時預告明年福隆國際沙雕藝術季展期。
虎姑婆與巫婆
邪神與船長
沙雕就不只能看還能摸，閉幕儀式後，當日下午4點開放「零距離沙雕互動區」與民眾同樂，開放包括「日光浴狼人」、「虎姑婆與巫婆」、「邪神與船長」等三座沙雕讓現場民眾可以近距離接觸，像是觸碰、擁抱等無危險性的動作，是平常需保持一定距離欣賞而無法有的特別體驗，在閉幕的當天，即能感受特別的沙雕互動樂趣！
由於活動人潮眾多，建議民眾搭乘台鐵列車至福隆火車站，步行約5分鐘即可抵達活動現場輕鬆賞沙雕；或是搭乘台灣好行黃金福隆線於福隆遊客中心下車。而黃金福隆線現在推出4款旅遊套票，每份套票搭配贈送一張限定款一卡通，在套票優惠店家中使用一卡通掃描感應，即可兌換優惠內容或門票，平均折扣達20%以上！
相關訊息請至活動官網
(http://events.necoast-nsa.gov.tw/SandArt17/)查詢。
圖片：東北角風管處提供
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