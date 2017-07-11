（中央社記者卞金峰台北11日電）新北市禁oBike停機車格，台灣奧致網絡公司今天聲明投放在合法區域，有民眾投訴將會在一小時內排除，但新北市府強行公告將合法投放變成違規，單車遭移，公司將依法提訴願。



新北市祭出oBike不能停機車格禁令並強力拖吊，台灣奧致網絡公司強調，以共享單車模式提供自行車租賃服務，提供使用者最便利服務，符合綠色運輸政策，對於媒體報導與新北市政府作為，台灣奧致網絡科技有限公司總經理王妍婷今天在律師陳潼彬陪同下，發表四項聲明。



王妍婷說，公司投放自行車均屬合法區域，並與地方政府協調兼顧其他停車使用者權益：他們投放自行車地點均依道路交通安全規則規定投放，並無違法，對於營運初期部分區域投放時管理不善，造成佔滿機車停車格等景象，深感歉意，並積極與地方政府協調改善相關問題，例如對於每處停車格投放最多以不超過該區總停放格數25%為原則，已進行改善處理。



王妍婷指出，對於違規停車問題已與地方政府配合加強管理：部分媒體引述網友報導oBike自行車違規停車問題嚴重，業者將管理成本轉嫁大眾承擔等，實則oBike公司已對於違規停車問題與地方政府盡力配合。



王妍婷說，例如與台北市政府建立溝通平台，若發現或有民眾投訴違規時，公司接獲通知將於一小時內派員將違規車輛排除等，絕不轉嫁管理成本，並且建立信用評分機制，對於屢次違規使用者有停權措施，以改善違規問題。



至於消費者關心押金存放問題，王妍婷說，公司已將收取的押金存放於中國信託銀行的備償帳戶中進行託管，100%保障消費者權益。



王妍婷也指出，新北市政府以違法公告強行將合法投放變成違規，營造大量違規假象，將依法提起訴願：公司於投放前均先與地方政府進行協調，然新北市政府從未給予協調空間，對於公司提出其他地方政府協調方案均予以拒絕，更罔顧法律規定，以不具有授權依據的道路交通管理處罰條例第74條規定以及逾越停車場法第13條授權範圍規定，違法公告將原合法投放自行車變為違法強行移置，造成大量違規現象，本公司對於上開新北市政府違法作為難以忍受，將提起訴願等行政救濟，維護公司合法權益。1060711