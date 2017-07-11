中市交通研討會 探討大數據智慧管理中央社 (2017-07-11 14:21)
（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市政府交通局今天在亞洲大學舉行台中智慧交通學術研討會，邀集國內智慧交通產官學專家共同討論易肇事地點智慧化分析、都市交通管理策略等議題，希望激盪智慧交通新觀點。
台中市交通局長王義川表示，台灣發展ITS智慧交通運輸系統已20年，他擔任交通局長後，與亞洲大學大數據研究中心合作，將台中市2億筆公車刷卡紀錄，從資訊角度作分析，委託台灣世曦公司做TOPIS台中智慧交通系統。
經跨域整合現有交通系統，包括高公局匝道儀控，讓地方道路不再回堵；此外，委託逢甲大學進行高風險路口分析。希望持續透過大數據、智慧型管理概念，改善都市交通問題。
中華智慧運輸協會理事長張永昌肯定市府想法，他說，目前全世界都在做ITS，從過去小汽車為主，進入到大眾客運服務，再發展到「以人為本」的運輸系統為世界趨勢，也就是第三波數位革命，將以人為中心基礎，提供個人化服務。
交通局表示，台中市以智慧城市為發展目標，持續投入大數據交通分析及應用。2016年台中市首創「高風險路口整合平台」、「Tag Motor機車特派員」。
交通局運用大數據分析，整合公車電子票證刷卡資料，實施跳蛙式公車，五權西路口設計車道重新配置等策略，大幅改善用路人旅行時間，未來將持續運用交通大數據蒐集與分析，實施智慧先進交通管理策略。1060711
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