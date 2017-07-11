地圖上找不到的神秘國家 領土僅兩棟房子MOOK景點家 (2017-07-11 12:30)
文／MOOK景點家Jun(e)整理報導
加拿大國際金融顧問公司公布2017年全球護照效力排行，根據193個國家6個地區效力，第一名是具有158國免簽的德國護照，台灣護照名列全球第31名，而當中最引人注目的是僅有3人持有的馬爾他騎士團護照。以人道活動為主軸的馬爾他騎士團，無論在外交或國際法上，都有相當特殊的地位。不僅與100多個國家有邦交，還有發行自己的護照、車牌、郵票等，甚至於1994年以其他實體的身份成為聯合國的觀察員。
國家兩棟建築之一 - 阿文提諾山上的馬爾他部 (圖片來源／Order of Malta)
馬爾他騎士團領土只有兩棟建築，是一座沒有領土的主權國家，分別是羅馬馬爾他宮，及阿文提諾山上的馬爾他部，並享有治外法權；護照也只有負責統治的最高領袖大教長、副教長及外務大臣持有。
國家兩棟建築之一 - 羅馬馬爾他宮 (圖片來源／Wikipedia)
梵諦岡 (圖片來源／Order of Malta)
馬爾他騎士團前身為成立於第一次十字軍東征後的一個軍事組織「醫院騎士團」，為三大騎士團之一。根據馬爾他騎士團官網記載，台灣與馬爾他騎士團第一次接觸是在2012年9月，當時外務大臣與醫務大臣率團隊來訪台灣，尋求在人道服務上的合作機會，雙方也有密切的合作關係。
馬爾他騎士團國徽 (圖片來源／Order of Malta)
馬爾他騎士團 (圖片來源／Wikipedia)
馬爾他騎士團雖然沒有主權國家完整要素，但在人道精神與服務上，則展現出獨立性與外交姓，所以仍受到國際社會重視與認知，所發行的護照也被大多數國家接受，郵票也能通行多國。
全世界最小王國！塔沃拉臘國王統治11居民
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14665
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