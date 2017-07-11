▲柯震東被捏爆頭，才客串5分鐘就GG了。（圖／群星瑞智，2017.07.11）

九把刀執導電影《報告老師！怪怪怪怪物！》，除了主要演員蔡凡熙、鄧育凱、劉奕兒、陳珮騏之外，更網羅柯震東、宋芸樺、侯彥西、蔡昌憲，演出「最強屍體團」，大家從各地飛回來，甘願為九把刀演出短短不到5分鐘就GG「領便當」的戲。

這些「最強屍體團」演出的片段，也是電影的大高潮之一，由劉奕兒飾演的大怪物，在尋找自己的同伴小怪物之際，追到公車上對學生大開殺戒、血洗公車，只見學生們驚聲尖叫、猛拍窗戶求救，該場戲拍了整整兩個晚上才完成，現場不只封街、更出動灑水車，血漿更是堆疊了好幾桶。

▲前排左起柯震東、宋芸樺、侯彥西、蔡昌憲，全都義氣相挺來客串。（圖／群星瑞智，2017.07.11）

其中，柯震東飾演一個最後被怪物捏爆頭的屁孩學生。據了解，九把刀當天臨時多加了柯震東一場戲，他不僅迅速背熟台詞，還立刻上戲演出。他說：「『害怕』很難演，不能有一點點假裝；而且因為在狹小的空間裡，要多次來回閃躲跟逃跑，當天拍完回去之後全身痠痛、多處挫傷！」

其實那天他才剛拍完趙德胤導演的《再見瓦城》，剛從緬甸回來不久，第一天拍完自己的戲分之後，第二天又到現場相挺，送麻油雞給大家吃，相當夠義氣。

宋芸樺則是一結束休假、下飛機3個小時後，立刻趕到拍戲現場，笑說：「該場戲『爆汗指數』，是最近運動量最大的一次，才拍一顆鏡頭，就已經滿身是汗全身濕！」九把刀也安排宋芸樺從血泊中爬出公車求救，在階梯上用頭下腳上的姿勢爬了好幾次，令她雙腿、膝蓋多處瘀青仍敬業拍完。

▲宋芸樺爬出公車求救，死狀悽慘。（圖／群星瑞智，2017.07.11）

《報告老師！怪怪怪怪物！》幕後直擊：大明星捨命客串篇〜〜