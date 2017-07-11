張柏芝熱戀外籍男？ IG甜蜜曬合照露餡NOWnews今日新聞 (2017-07-11 14:12)
港星張柏芝與謝霆鋒自2011年離婚，多年來獨自撫養兒子Lucas和Quintus，並時常在社群網站曬出兒子們的照片，顯見慈母形象。然而近日張柏芝身旁卻多了一位護花使者，兒子們也與該位外籍男子相處融洽，看起來就如同一家人般的和樂。網友們也紛紛獻上祝福：「張柏芝是個好媽媽，祝她幸福。」
昨（10）日晚間張柏芝在IG上傳與一名外籍男子的照片，甜蜜笑說：「誰這麼討厭偷拍我們！」照片中張柏芝兒子Lucas還靠著外籍男，關係似乎相當親密。不僅如此張柏芝還甜蜜曬出與外籍男子各牽一個小孩散步的照片，看上去就像家人般的親子日常，互動自然。
（張柏芝疑似傳出新戀情。圖／翻攝自微博，2017.07.11）
不少網友認為張柏芝一個人帶著兩個孩子實屬不易，聽聞疑似有新戀情傳出，也大方祝福：「看來是找到新歡了，恭喜恭喜。」、「女神過好就可以！」、「祝福吧，善良的柏芝也該有屬於自己的生活了」
（張柏芝與外籍男互動自然。圖／翻攝自微博，2017.07.11）
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