雪莉與品牌總監金民俊的戀情以分手收尾。（圖／翻攝自雪莉IG , 2017.07.11）

韓女團f(x)前成員雪莉，先前才剛與交往4年的崔子分手，隨即與知名品牌總監金民俊傳出戀情，沒想到交往不到半年，就傳出分手的消息。

雪莉與金民俊是在今年5月公開戀愛ing，當時已經交往兩個月的時間，但是今民俊於昨10日在私人IG上表示因為兩人個性上的差異，經過考慮後決定分開，望外界不要多家猜測；而雪莉所屬的經紀公司SM娛樂，也證實消息屬實，兩人4個月的短暫戀情畫下休止符。