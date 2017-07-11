雪莉拜了品牌總監 短暫戀情畫休止符NOWnews今日新聞 (2017-07-11 14:18)
韓女團f(x)前成員雪莉，先前才剛與交往4年的崔子分手，隨即與知名品牌總監金民俊傳出戀情，沒想到交往不到半年，就傳出分手的消息。
雪莉與金民俊是在今年5月公開戀愛ing，當時已經交往兩個月的時間，但是今民俊於昨10日在私人IG上表示因為兩人個性上的差異，經過考慮後決定分開，望外界不要多家猜測；而雪莉所屬的經紀公司SM娛樂，也證實消息屬實，兩人4個月的短暫戀情畫下休止符。
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