（中央社記者黃兆平紐約10日專電）暑假到了，紐約台北文化中心夏季電影欣賞會登場，今年鎖定文藝愛情片「我是一片雲」、「藍月」及「藍色大門」3部精典影片。喜愛影壇美女林青霞的觀眾可別錯過。



3部電影所處年代分別是1977年、1997年、2002年，恰巧反映台灣社會從1960年代過度到1990年代的發展變遷過程，女主角分別由紅極一時的林青霞、蘇慧倫與桂綸鎂擔任。



電影欣賞會在駐紐約台北經文處台灣書院播放，7月13日晚上是「藍色大門」、7月27日是「藍月」、8月10日放映「我是一片雲」，喜愛文藝片的僑胞可透過大銀幕重溫不同年代的女神風采及台灣社會人文風貌。



首先登場的「藍色大門」，由桂綸鎂、陳柏霖、梁又琳主演。導演易智言刻意摒除台灣新電影常見的眷村、老屋等符號，以出身中產階級的高中生為主體，描繪青少年青澀又單純的愛情，以及對性向、自我認同的摸索。1060711