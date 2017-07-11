九把刀分享交換改考卷亂象 感嘆上學不容易NOWnews今日新聞 (2017-07-11 13:53)
台灣知名作家九把刀（柯景騰），出版過多部文學作品，之後更跨足執導電影，題材非常的多元化，也很關注社會議題。而他於今（11）日，在臉書寫下長文，分享關於在求學期間看到的現象。
九把刀首先提到，改考卷不再是老師的專利，老師會讓同學互相交換考卷來改，進而讓「改考卷」不再單純，變成了一種奇特的現象，「你可以說是訓練誠實，也可以說是訓練大家交易。交易人情，交易分數，交易人格。」有學生一分換一分，你欠我還，必須記得清清楚楚；也有些只錯一題的學生，希望滿分，因此讓對方無限改答案，除了滿分以外都行。反而是成績差的學生很豁達，只要及格就滿足，其他人要怎麼改，隨意。
接著九把刀提到這個現象所引發的後續狀況，「全班有一半的人靠交易分數得到滿分，會讓一開始就得到滿分的同學，覺得自己的努力毫無價值。所以一開始就滿分的同學最難交易，因為他無所求於你，也最可能是舉手報告老師，舉發同學都在交換考卷時作弊的人。」而其中資優生更是可憐，一堆同學想要挑毛病，以如此的半強迫的行為，讓資優生慢慢就範。
有乖乖就範的學生，當然也有「孤獨的風中一匹狼」九把刀接著解釋，「當然有些同學剛正不阿，不管他自己錯了多少題，他都不想交易，面對這種硬漢，你著急地對他說其實大家都在作弊，你幹嘛這麼堅持時，他一樣不鳥你，也不會讓你改，你可能覺得他很可惡甚過於集體作弊的大家。」可惜這樣的人卻常常被酸假清高，甚至不被親近。
最後九把刀寫道，他看見這個「集體作弊」事件後隱藏的恐怖結果，「反而是不想作弊的人，會被各種形式排擠，被當成假清高，被當成隨時都會向老師偷偷報告的危險份子。這也大抵說明了為什麼有些同學一開始不想作弊，但因為不想被同學排擠、不想同學覺得自己可能成為『抓扒仔』，只好跟著一起交易分數的古怪困境。」
九把刀寫下長文，分享看到的改考卷亂象，並提到改考卷就像是社會的縮影。（圖／翻攝自九把刀臉書 , 2017.07.11）
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