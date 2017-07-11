秋瓷炫于曉光結婚 網友談陸媳與禁韓令中央社 (2017-07-11 13:33)
（中央社台北11日電）南韓演員秋瓷炫與中國大陸演員于曉光因共同參與南韓綜藝節目，在首期節目中，兩人公開結婚證，畫面顯示領證時間為1月18日。
大陸網友紛紛送上祝福，有人大讚秋瓷炫是「真女神」，有人說，「我才知道她是韓國人，一直以為是中國人來著」、「是時候重看一遍回家的誘惑了。」
也有網友開玩笑說，「秋瓷炫成為中國媳婦是不是她就不用『禁韓令』？長得好標緻。」「滿倉進城（于曉光主演過的陸劇）後，回家誘惑了他。」
中國大陸新浪娛樂微博今天報導，兩人在南韓SBS綜藝節目「同床異夢2－你是我的命運」的首期節目中，公開結婚證。
秋瓷炫1979年出生，2006年曾以「生死決斷」獲得「南韓奧斯卡獎」大鐘獎最佳女新人獎，之後轉往中國發展。2011年主演改編自韓劇「妻子的誘惑」的陸劇「回家的誘惑」，收視率爆紅，事業重心移至中國。
于曉光1981年出生，是大陸男演員與歌手，他與秋瓷炫2012年合作演出陸劇「麻辣女友的幸福時光」時，擦出愛的火花，後來再度合作陸劇「南僑機工英雄傳」等一系列的作品。
報導說，秋瓷炫2015年9月開始在微博公開兩人戀情，甜蜜直呼男友非常貼心，所以決定與對方互許終生，「不是因為年紀到了，而是因為他是『對的人』」。1060711
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