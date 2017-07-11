雪莉又與男友分手 戀情維持了4個月中央社 (2017-07-11 13:27)
（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）南韓女團f(x)前成員兼演員雪莉與擔任品牌總監的男友金民俊日前分手，為這段僅維持4個月的戀情畫上句號。
南韓「日刊體育」報導，雪莉所屬公司SM娛樂公司昨天表示，「雪莉確實已與品牌總監金民俊分手。」
據報導，昨天下午，金民俊在自己的非公開SNS帳號上傳了文字，「雪莉和我在經過各自慎重的思考之後，決定分道揚鑣各走各路。」
對於兩人分手的原因，金民俊說，「只是一段平凡的戀愛，只是我們兩個人故事，並沒有什麼特別的，也沒有什麼令人好奇的後續發展。所有的過程都是我的選擇，我會對一切事實負責，但是希望大家不要編造不存在的故事。」
雪莉今年5月被爆與時尚品牌主管金民俊戀愛。目前，她與金秀賢主演的電影「Real」正在上映中，她大膽坦露雙點的床戲，引起觀眾的熱議。1060711
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