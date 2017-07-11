泰國載中國遊客大巴側翻 10歲兒童死亡25人受傷北京新浪網 (2017-07-11 13:15)
來源：海外網
海外網7月11日電 當地時間7月10日22：00，泰國普吉府格圖縣1輛載著36名中國遊客的旅遊大巴側翻，初步統計，全車37人，25人受傷（其中2人重傷），1名10歲兒童死亡。
據泰國星暹傳媒報導，警方表示，事故原因疑為大巴下山時剎車失控，導致車身失衡側翻，車牌號攀牙30-0902。
警方及救護單位到達現場后開始實施緊急救援，已將傷者轉移至附近醫院治療。目前現場已被封鎖，各單位將進行下步核實調查。
此外，醫院現場證實，坐在車頭的大巴駕駛司機身上並無任何受傷或不適，目前已被警方控制，在警局接受調查。
據悉，上個月在同一地發生旅遊大巴側翻，多名中國遊客受傷。
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上一則：加油機墜毀密西西比 至少12死
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