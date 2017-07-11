美國一架軍機在密西西比墜毀 機上16人全部遇難北京新浪網 (2017-07-11 12:29)
來源：國際在線
國際在線專稿：據美國有線電視新聞網（CNN）7月11日報導，美國海軍陸戰隊一架KC-130軍機於當地時間7月10日晚在密西西比樂福勞郡（Leflore County）墜毀。當地緊急事物處理主管弗雷德·蘭德爾（Fred Randle）稱，失事飛機上共有16人，全部遇難。暫時不確定失事原因。
蘭德爾表示，飛機上沒有倖存者，16人全部遇難。海軍陸戰隊的推特官方賬號已經宣布事件發生，但是並沒有提供細節信息。
失事的KC-130軍機是美國軍方最常用的機種之一，可以通過不同的改造來適應許多不同的任務，包括攜帶貨物、輸送部隊，以及進行空中加油。（天驪）
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