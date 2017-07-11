（中央社記者王淑芬高雄11日電）高市府捷運局今天指出，編列在前瞻礎建設特別預算中的捷運路竹延伸線及捷運黃線工程已經動起來了，預計年底可以推動一階到岡山火車站動土工程。



前瞻基礎建設第一期特別預算，高雄市有新台幣4億7400萬元，其中以路竹延伸線第一階段工程費3億8900萬元最多，其餘是黃線捷運即將辦理基本設計、綜合規劃和環評約8000萬元。



捷運局指出，路竹延伸線是從目前的捷運紅線南岡山站到岡山火車站，長約1.46公里，總建設經費約30.6億元，在計入TOD自償計畫後，中央和高市府各自約負擔50%的經費；捷運局規劃年底進行細設和施工標招商，同時宣告動工。



至於全新的捷運黃線，高市府規劃貫穿6行政區，約21.2公里的路網，服務人口數逾百萬人，路線將連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，可有效凝聚高雄市正在開發的亞洲新灣區及周邊的經貿發展。



高雄市在前瞻建設中共爭取的軌道建設工程經費約1455億元，含捷運黃線、紅線路竹延伸線第一階段、第二階段等。



黃線21.2公里，將設置21座車站、1處機廠。1060711