柳演錫確定加入《陽光先生》 與李秉憲、金泰梨尬演技NOWnews今日新聞 (2017-07-11 12:47)
南韓金牌編劇金銀淑，寫過許多膾炙人口的作品，如《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神─鬼怪》等。她的新作品《陽光先生》男女主角已經定案，將由李秉憲、金泰梨擔綱演出，日前柳演錫也確定出演此劇，令外界非常期待。
韓劇《陽光先生》劇情講述，男主角以美國軍人之姿迴到朝鮮住紮，遇見朝鮮高氏之女，所發生的一連串故事。而柳演錫將在劇中扮演屠夫的兒子東邁，想要展開新生活因此逃離到日本，是個願意為愛付出一切的人。他將與李秉憲、金泰梨在劇中尬演技。
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