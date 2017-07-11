【旅遊經 洪書瑱報導】





四五六年級生，大家心目中第一個吉祥物是那一個呢？是戴著大帽張嘴凸著二齒的「乖乖」？還是家裡一定要有一台大同電鍋的大同寶寶呢？當然的大同寶寶可不是只是公仔，當年還有存錢功用，家中有一個「大同寶寶」，對還是孩提的大家來說，真是一位至親的「好友」，但大時代的轉變，似乎許多人都跟這位老友是失聯的狀態！





大同寶寶快閃關主現在集集鎮公所與「大同」，聯合日管處，將在7月15日7月15(六)、16(日)、21(五)、22(六)、23(日)，共計５天結合當地特色美食美景及古蹟，除了在活動地點在南投縣集集鎮集集火車站前廣場外，並會在集集全區打造一處首場大型闖關遊戲城，全鎮設有五個闖關主題，而總關主將由大同寶寶來擔任，民眾只要集滿任三個闖關戳章，即可獲得一組限量版完勝限定典藏禮，包含首次發行的大同寶寶紀念郵票、大同寶寶紀念戳章首日封及大同寶寶指甲剪等及有150份好禮大獎！

闖關卡推薦景點──大樟樹園區闖關卡推薦景點──集集攔河堰

活動內容包括：同樂會、嬉遊記、趣旅行、瘋美食及愛市集等。其中除了參與「同樂會」與大同寶寶花燈合照外；闖關卡內推薦的集集景點拍照；闖關卡內推薦的美食店家享用特色美食；到推薦的農夫市集購買當地農特產品及伴手禮，完成程序後都可獲得活動專屬通關戳章。另外還有隱藏版驚喜，凡在活動期間大同寶寶將化身為快閃關主，民眾只要與大同寶寶相遇，並合照上傳，驚喜特別禮物。



農夫市集

除此之外，到集集火車站前廣場，還能參與包括「泡泡足球」、「快樂大腳」、「親子釣魚樂」或至風車花園旁玩「丟沙包」、「射箭場」、「漆彈射擊」3擇1，凡選擇一項遊戲過關者，即可獲得通關戳章。提醒民眾「丟沙包」、「射箭場」、「漆彈射擊」3擇1體驗券，可至集集車站服務台領取！



每個活動日當日即抽出大同好禮30個獎項，五天共計有150個獎品，總金額超過15萬元獎品，包括複合料理無水鍋、輕享料理壺、10人份電鍋，甚至是黃金戰士公仔、大同寶寶存錢筒等！

圖片：主辦單位提供