（是元介（左）與邵雨薇的往日情再度被熱議。圖／翻攝自臉書，2017.07.11）

前「元衛覺醒」團員是元介因演出《美味的想念》結識邵雨薇，兩人陷入熱戀並在2015年12月大方認愛，但去年2月邵雨薇與張立昂合作《1989一念間》傳出假戲真做，使得邵雨薇與是元介的關係讓外界霧裡看花。近日是元介傳出新戀情，與邵雨薇的往日情再度被起底，邵雨薇也無奈地在臉書澄清整起「綠帽事件」。

據《蘋果日報》報導，是元介與夏如芝疑似傳出戀情，兩人一同從板橋小豪宅步出上計程車，互動頗為自然。隨著是元介爆發新戀情，與邵雨薇的往日情也再度被熱議。去年邵雨薇與張立昂合作戲劇，兩人被拍到摟肩牽手，使得是元介一度被稱是「綠光罩頂」，還為此暴瘦。

（張立昂（左）與邵雨薇去年2月被拍到牽手。圖／翻攝自臉書，2017.07.11）

邵雨薇看見綠帽事件再度被拿出來講，便在臉書嚴正聲明，「真的沒有綠帽事件，當時當事人沒有要幫我解釋也就算了，我回應的也沒人要聽，既然現在新聞又來了，我不會再多發表多做回應，我只希望現在一切都別再亂傳了。」邵雨薇更PO出穿著綠色洋裝的美照，打趣地說：「我才是綠綠的人。」