文／MOOK景點家編輯部整理報導



新北市民政局從7月10日起至23日，在市府大廳舉辦為期2週的「世代記憶戶政展」，除了展出各戶所的戶政歷史文物與灣生特展外，更首度結合宗親會規劃「陳、林、李、黃、張、王、吳、劉、蔡、楊」10大姓氏主題日，推出紅毛城等10大景點及美食好康優惠，讓遊客一覽戶政風華，同時暢遊新北。

黃金博物館 (圖片來源／黃金博物館)

全國前十大姓氏人口數分布在新北市最多，總人數超過200萬人，透過這次的10大姓氏主題展，讓大家可以更瞭解各姓氏在新北市墾拓的故事，以及家族開枝散葉展現的強韌生命力，並透過跨局處展館、觀光工廠等的合作，促進各宗親會間的交流，也凝聚了宗親們的情感。

野柳地質公園 (圖片來源／北觀處)

新北市10大姓依序為陳、林、李、黃、張、王、吳、劉、蔡、楊姓，佔全國10大姓人口的17.07%，佔新北市人口比率則高達53.32%，其中最多的陳姓達45萬4,157人，佔新北市人口比率11.43%，而第十大楊姓也有10萬63人，比率2.52%。

10大姓氏主題日以姓氏諧音結合新北特色景點及美食 (圖片來源／新北市政府)

今年的10大姓氏主題日以姓氏諧音結合新北特色景點及美食，首日陳姓日陳姓宗親可持身分證免費參觀淡水紅毛城，而林姓主題日，則是開放林本源園邸以及坪林茶業博物館讓林姓宗親免費參訪，張姓主題日更有鬍鬚張魯肉飯5折優惠。此外，非10大姓的一般遊客在展區拍照打卡也一樣享有各大優惠。



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