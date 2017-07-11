厭世梗襲捲三大百貨 多家快閃櫃接力登台MOOK景點家 (2017-07-11 11:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
暑假消費旺季到來，許多百貨也紛紛引進眾多人氣甜點品牌設置快閃專櫃，甚至結合時下最熱門的「厭世」梗生活題材，在飲品及消暑冰品上展現創意，讓遊客體驗最療癒的夏天。
IG爆紅韓國冰淇淋爆米花 SWEET MONSTER (圖片來源／SWEET MONSTER)
京站時尚廣場於7月7日起至8月23日，會在B3獨家推出小樽咖啡與知名插畫家聯名的主題咖啡廳，並找來網路熱門插畫角色「米粒大叔」、「柯基犬椪椪」、「無奈熊」等，透過咖啡訴說年輕人對生活的厭世感。
無奈熊期間限定快閃主題咖啡 (圖片來源／無奈熊)
Global Mall板橋環球購物中心為迎接暑假，在B1連通道也引進多家快閃櫃，包括7月15日的星野銅鑼燒及豆享家，7月16日到8月14日則有Glico Store快閃櫃，會推出季節限定櫻花跟明太子口味，還有日本流行的大人系「牛奶巧克力千層口味」。此外，8月15日起IG爆紅的韓國冰淇淋爆米花Sweet Monster 也會接力快閃。
Line up蛋糕 (圖片來源／獅子甜點)
大葉高島屋於7月底前，在B1引進比利時高人氣蛋糕「Line up蛋糕」快閃店，並推出許多創意口味蛋糕，包括Twining伯爵茶製作的生乳酪，淋上手工製作的招牌藍莓果粒醬。
不只Mister Donut！日本人氣豆乳甜甜圈登台
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15678
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