（中央社記者汪淑芬台北11日電）中華民國與巴拉圭共和國今年建交60週年，巴國郵政總局紀念兩國一甲子的深厚邦誼，明天將發行「巴拉圭與中華民國建交60週年紀念郵票」1套2枚，中華郵政公司台北郵局將代售。



中華郵政公司說，這套紀念郵票以兩國總統府為構圖，郵票間過橋設計以兩國國旗搭配60圖樣，象徵邦誼穩固。



中華郵政公司台北郵局也將在明天上午9時至下午2時，在台北北門郵局1樓大廳開辦臨時郵局，代售巴國郵政總局製作的紀念郵摺700份，內含「巴拉圭與中華民國建交60週年紀念郵票」、首日封及護票卡，每份售價新台幣130元，並提供巴國鐫刻的首日郵戳及台北臨時郵局戳供民眾蓋用。1060711