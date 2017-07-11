（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國百年精品品牌浪凡（Lanvin）歷經一連串離職風波後，浪凡老闆、台灣媒體名人王效蘭宣布，法國設計師拉皮杜斯（Olivier Lapidus）將接下藝術總監一職。



法新社報導指稱，浪凡老闆、台灣媒體大亨王效蘭今天發表聲明：「我歡迎拉皮杜斯來浪凡擔任藝術總監。」



她進一步說：「他對這個品牌、對時尚與設計界的出色認知，以及決然現代手法，將帶領浪凡走向全新境界。」



59歲的拉皮杜斯為高科技時尚圈的指標人物，現將取代去前年3月甫接下浪凡女裝系列藝術總監的賈拉爾（Bouchra Jarrar）。



賈拉爾在浪凡作了第1場大秀後不過10個月就離職。



46歲的她當初收掉自己的品牌，以全心全意振興這個法國最老時尚品牌。



但態勢旋即相當明朗，浪凡2015年震撼解聘前設計師艾爾巴茲（Alber Elbaz）後，這個品牌內部依舊問題叢生。



對於賈拉爾的離去，浪凡6日僅簡短發表聲明，稱他們「共同決定終止他們的合作關係」。



在時尚圈人緣相當好的艾爾巴茲一度帶領1889年創立的浪凡，從被人遺忘重返時尚尖端，直到他與王效蘭發生衝突為止。（譯者：中央社許湘欣）1060711