（中央社記者劉得倉曼谷11日專電）國人暑假期間到東南亞旅遊觀光，除了享受度假休閒樂趣，也應注意自身及財物安全，避免被搶，特別是機車搶匪。



泰國的免收簽證手續費措施將在8月底結束，目前適逢暑假旅遊旺季，位於台北市的泰國貿易經濟辦事處近來也湧現大批排隊辦理簽證的人潮，準備來泰國觀光。



主管機關提醒民眾務必注意旅遊安全，並辦理旅遊平安險。



駐泰國代表處統計，今年6月就有11件護照遺失或遭竊，根據經驗，只要在寒暑假期間，類似案件就會增加，其中除了少數是遺失，多數是被搶。



機車搶匪不只出沒在泰國的城市中，包括越南和馬來西亞等也有類似情況，旅客務必注意自身安全，除了結伴同行，皮包要斜揹，盡量靠邊走，不要在馬路邊走邊看手機或查地圖等，因為歹徒可能就在身旁。1060711