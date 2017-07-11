（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）在10日晚間播出的南韓SBS綜藝節目「同床異夢2：你是我的命運」中，南韓女演員秋瓷炫和中國大陸演員于曉光表示，今年1月兩人已登記結婚，但尚未舉辦婚禮。



南韓「亞洲經濟」今天報導，節目開始，于曉光用不太流利的韓語簡單自我介紹，言語和眼神中流露出對妻子秋瓷炫的濃濃愛意。于曉光還不時向妻子撒嬌和索吻，用韓語說道「結婚真好」。



秋瓷炫在節目仲介紹了與于曉光相識、相戀的愛情故事。



節目中兩人還公開結婚證書，以及于曉光向秋瓷炫求婚的影像，羨煞旁人。在影像中，于曉光單膝下跪向秋瓷炫說道，「謝謝妳，跟我結婚。」隨後，于曉光將感動流淚的秋瓷炫帶到戶外，一起觀看煙花秀。最後，于曉光的父母登場為準兒媳婦送上金鐲作為禮物。



關於如何和于曉光發展為戀人，秋瓷炫說道，「我們認識了5年，5年前在中國拍攝電視劇時相識，起初只是以朋友關係相處，忽然某個瞬間把他當作男人。（我當時想）不能錯過他，因此抱著結婚的心態交往。」



據報導，節目播出後，網友紛紛表示，「很喜歡這一對兒」、「中韓夫妻檔棒棒噠」等。1060711