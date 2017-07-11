朴施厚等出席活動 墨鏡酷雅帥氣十足Wow!NEWS新聞網 (2017-07-11 10:48)
bnt新聞訊 10日晚，韓國演員朴施厚、吳智昊、吳允兒、歌手安七炫等出席了在首爾江南區清潭洞舉行的某品牌活動。王容/文 曺熙善/圖
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