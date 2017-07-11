KNK回歸概念照公開 展現成熟男人魅力Wow!NEWS新聞網 (2017-07-11 10:50)
bnt新聞訊 韓國男團KNK新專輯「GRAVITY, Completed」回歸概念照11日正式公開。
KNK方面11日通過官方SNS公開了五位成員的回歸概念照。成員們帥氣的外貌和深沈魅力令人視線集中，幹練的紳士風格造型展現了KNK更加成熟真摯的男人魅力。
另外，KNK將於20日攜新專輯「GRAVITY, Completed」正式回歸。王容/文 YNB娛樂/圖
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