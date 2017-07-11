



bnt新聞訊 韓國演員金英光有望出演電影「你的婚禮」。





金英光所屬經紀公司方面11日表示：“金英光已經收到了「你的婚禮」出演提案，正在進行積極商討。”「你的婚禮」講述了一個收到初戀女友結婚請柬的男人的故事，金英光有望擔任該片男主人公；女主角方面，朴寶英正就出演事宜進行商討。





另外，「你的婚禮」計劃於下半年正式開拍。王容/文 bnt新聞DB/圖

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