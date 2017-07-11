







bnt新聞訊 在韓國SBS電視臺選秀節目「K-POP STAR 6」中獲得冠軍的Boyfriend成員朴賢真正式簽約StarShip娛樂。





StarShip方面11日上午表示：“朴賢真已經與我公司簽訂了專屬合約，正式加入StarShip娛樂。”“朴賢真擁有出眾才華和無限潛能，很高興能與他簽約，今後將給予他全面的支持。”對於朴賢真的發展方向，StarShip表示出道時間目前尚未確定，將選擇最好的方向進行商討。





另外，朴賢真於上月正式與YG娛樂終止合約。 王容/文 SBS/圖









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