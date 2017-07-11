







bnt新聞訊 韓國男團EXO成員伯賢個人回歸預告11日公開，成員親自參與主打歌創作引人期待。





EXO方面11日通過官網和官方SNS公開了伯賢的個人預告視頻和預告照，預告視頻以新專輯收錄曲「Forever」為背景音樂，引發粉絲關註。EXO正規四輯「THE WAR」將於18日正式發行，主打歌「Ko Ko Bop」將展現EXO從未嘗試過的全新曲風，而成員CHEN、燦烈、伯賢還參與了主打歌的歌詞創作，令粉絲們格外期待。





另外，EXO正規四輯「THE WAR」音源將於18日晚6時（韓國時間）正式公開。王容/文 SM娛樂/圖









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