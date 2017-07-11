







bnt新聞訊 由韓國男團GOT7成員珍榮和JB組成的JJ Project計劃在今年夏天回歸。





據某媒體11日的報道，JJ Project將於8月發行新專輯，時隔5年正式回歸。對此，JYP娛樂方面向媒體回應表示：“JJ Project正在以今年夏天回歸為目標準備新專輯，具體日程還沒有確定。”





另外，GOT7成員下半年將通過JJ Project、綜藝、演技等在多領域展開活躍活動。王容/文 bnt新聞DB/圖









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