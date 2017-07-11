SHINee泰民8月solo回歸 韓國首次個唱即將舉行Wow!NEWS新聞網 (2017-07-11 10:59)
bnt新聞訊 韓國男團SHINee成員泰民確定將於8月攜solo新專輯回歸，並將舉辦首次韓國solo演唱會。
SM娛樂方面11日表示，泰民確定將於8月發表全新專輯，時隔1年6個月solo回歸。同時，泰民還將與8月26日、27日在首爾奧林匹克公園奧利匹克Hall舉行首次韓國solo演唱會“TAEMIN 1st SOLO CONCERT “OFF-SICK”，屆時將帶來華麗帥氣的新曲舞臺和眾多熱門歌曲，引發粉絲期待。
另外，泰民還將與18日在日本發表第二張迷你專輯「Flame of Love」。 王容/文 SM娛樂/圖
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