



bnt新聞訊 韓國演員金秀賢方面11日就金秀賢入伍的相關消息做出回應。





有媒體11日報道稱，金秀賢將於9月入伍服役，目前正打算調整廣告相關日程。對此，金秀賢所屬經紀公司方面向媒體回應表示：“金秀賢還沒有收到入伍通知書，因此何時入伍目前無法確定。”“待入伍日期正式確定後，公司將發表官方立場。”





另外，金秀賢主演的電影「Real」正在韓國上映。王容/文 bnt新聞DB/圖









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