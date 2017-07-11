原標題：泰商界大姐大淚砸1億與夫離婚 曾月付10萬生活費

來源：海外網

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海外網7月11日電 近日，泰國知名商界大姐大Jae Leng甘願花7億泰銖（約合人民幣1億4千萬元）與丈夫離婚一事響徹泰國各大媒體，也引起商界一片震驚。

據馬來西亞《中國報》報導，據了解，在泰國身價50億的女富豪Jae Leng（67歲）經商多年，是曼谷廊曼區知名進口商品銷售店RAN JAE LENG的老闆。近日，這位叱吒商界的女富豪首次向媒體公開了自己的婚姻生活，談到與結婚40年的丈夫離婚一事，Jae Leng聲淚俱下。

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Jae Leng在接受採訪時透露，自己從中學畢業之後一直經商，27歲成婚，嫁給了一位朱拉隆功大學畢業的「高材生」。當年兩人剛結婚2個星期，丈夫就與自己劃清界限，提出經濟分開，各賺各的錢。

Jae Leng年輕時就開始做貿易生意賺錢，隨著生意越來越好，Jae Leng也開了一家店。而畢業於朱拉隆功大學的丈夫在一家金融公司做財務，剛開始每個月有20000銖（約合人民幣4000元）的收入。

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成婚後，因男方家人覺得Jae Leng有能力賺錢，害怕其在外養小白臉，便提出財產分配的要求。從那時起，Jae Leng便成了賺錢養家糊口的人，一直不停地工作。

結婚後6年，丈夫不停地換工作，從大公司換到小公司，最後直接辭職，成為無業遊民。

因考慮到丈夫失業，Jae Leng便讓其到自己的店裡幫忙。平日里丈夫在店裡什麼都不做，每到節假日都是店裡最忙的時候，Jae Leng常常毫不停歇地工作，但丈夫每到節假日就找藉口休息，從不在店裡幫忙。

雖然Jae Leng喜歡賺錢，但卻從不管錢，都是交給丈夫處理，兩人還曾因為丈夫將錢轉移到其他賬戶而發生爭執，但33年來始終都是丈夫管錢。

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隨著生意逐漸做大之後，Jae Leng又轉向發展其他商業領域，註冊法人時卻發現這些多年來賺的錢幾乎沒剩下多少，而Jae Leng也意識到這不符合常理，夫妻倆兒常常因此發生口角，卻不知丈夫10年前就開始準備離婚了。

如今丈夫常常回宋卡老家，並找各種理由提出離婚，帶律師來恐嚇，威脅要6億銖（約合人民幣1億2千萬元）現金和一些土地作為分手費，不給的話Jae Leng將一無所有。

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Jae Leng表示事實上兩人已經10年未同床，但自己並未找過其他人，一直都全身心投入工作。不尊重長輩更不可能，自己還幫助照顧母親，醫院的醫護人員都能作證。至於給晚輩資產都已告知對方，且雙方簽字確認的，就算上法庭自己也不會輸，自己沒有做錯事，每個月還給丈夫55萬銖（約合人民幣11萬元）的生活費。

Jae Leng還說，一直以來都在忍耐，以為年紀大了一切都會好。但丈夫離家的1年，自己突然發現一切都變得很輕鬆，於是決定不打官司了，同意離婚並給丈夫3億銖（約合人民幣6千萬元）現金和其他一些資產，加起來總價值為7億銖（約合人民幣1億4千萬元）。

Jae Leng提到，自己並沒有因為損失這些錢感到心疼，而是可惜這數年光陰，7億銖用不了3年就能掙回來，但這大半輩子的時間又怎能換得回來。（綜編/海外網 鞏浩）