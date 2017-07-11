EXO回歸舞台在即 伯賢預告公開NOWnews今日新聞 (2017-07-11 11:54)
南韓人氣男團EXO，將要發行他們的第四張專輯《THE WAR》，而官方於昨11日公開了成員伯賢的個人海報與預告。
海報中，伯賢一改過去的可愛短髮形象，不僅留著到肩膀的長髮，頭髮還挑染成紅色及咖啡色相間，臉上掛著黃色的復古風格墨鏡；淺綠色的眼瞳，使伯賢整個人充滿神祕感。
而MV預告中，是這一次專輯《THE WAR》裡的主打曲〈Ko Ko Bop〉是一首以雷鬼風格的流行歌，與過去演繹的KPOP唱跳風不同，而主打曲的歌詞，更是成員CHEN、伯賢、燦烈參與製作的成果。
EXO將出新專輯，而成員伯賢的個人預告公開。（圖／翻攝自EXO官網 , 2017.07.11）
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