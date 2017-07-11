中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）中央社 (2017-07-11 11:33)
發布時間：１０６年 ７月１１日１０時３０分
＊巴士海峽 １１日 東南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣 雨或雷雨 １２日 東南轉偏東風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉４級以 下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １３日 偏東風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨
＊廣東海面 １１日 東南轉偏東風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨 １２日 偏東轉東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨 １３日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨
＊東沙島海面 １１日 偏東風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨 １２日 偏東轉東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨 １３日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨
＊中西沙島海面 １１日 東南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣 雨或雷雨 １２日 東南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級下午再轉４至５雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨 １３日 東南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊南沙島海面 １１日 偏南轉西南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １３日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉５至６雷雨區陣 風９級下午再轉４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨
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