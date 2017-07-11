發布時間：１０６年 ７月１１日１０時３０分



＊臺灣北部海面 １１日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １２日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲



＊臺灣東北部海面 １１日 偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 小 浪 多雲局部陣雨



＊臺灣東南部海面 １１日 偏南轉東南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部 陣雨 １２日 東南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨 １３日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部 陣雨



＊臺灣海峽北部 １１日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨



＊臺灣海峽南部 １１日 偏南轉東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨 １２日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部 陣雨 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 小浪 多雲局部陣雨