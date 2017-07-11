中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）中央社 (2017-07-11 11:32)
發布時間：１０６年 ７月１１日１０時３０分 有效時間：自 ７月１１日１２時起至 ７月１３日２４時止
＊黃海南部海面 １１日 西南轉偏南風 ４級陣風６級以下 小浪至中浪 晴 時多雲有霧 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４級以下雷雨區陣風 ８級晚再轉４至５雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多 雲局部陣雨或雷雨有霧 １３日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊花鳥山海面 １１日 偏西轉偏南風 ４級陣風６級以下 中浪轉小浪 多 雲局部陣雨有霧 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４級以下雷雨區陣風 ８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 １３日 偏南轉東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨
＊浙江海面 １１日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨有霧 １２日 偏南風 ４至５陣風７級上午轉４級陣風６級以下 中浪轉小浪 晴時多雲有霧 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７級 小 浪轉中浪 晴時多雲
＊東海北部海面 １１日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １２日 西南轉偏南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉４級以 下雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷 雨 １３日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨
＊東海南部海面 １１日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １２日 偏南轉西南風 ４至５陣風７級上午轉４級陣風６級 以下 中浪轉小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南轉偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７ 級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》