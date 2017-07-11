發布時間：１０６年 ７月１１日１０時３０分 有效時間：自 ７月１１日１２時起至 ７月１３日２４時止



＊黃海南部海面 １１日 西南轉偏南風 ４級陣風６級以下 小浪至中浪 晴 時多雲有霧 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４級以下雷雨區陣風 ８級晚再轉４至５雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多 雲局部陣雨或雷雨有霧 １３日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊花鳥山海面 １１日 偏西轉偏南風 ４級陣風６級以下 中浪轉小浪 多 雲局部陣雨有霧 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４級以下雷雨區陣風 ８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 １３日 偏南轉東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨



＊浙江海面 １１日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨有霧 １２日 偏南風 ４至５陣風７級上午轉４級陣風６級以下 中浪轉小浪 晴時多雲有霧 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７級 小 浪轉中浪 晴時多雲



＊東海北部海面 １１日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １２日 西南轉偏南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉４級以 下雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷 雨 １３日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨



＊東海南部海面 １１日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 １２日 偏南轉西南風 ４至５陣風７級上午轉４級陣風６級 以下 中浪轉小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南轉偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７ 級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨