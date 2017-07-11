中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）中央社 (2017-07-11 11:32)
發布時間：１０６年 ７月１１日１０時３０分 有效時間：自 ７月１１日１２時起至 ７月１３日２４時止
＊釣魚台海面 １１日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊彭佳嶼基隆海面 １１日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊宜蘭蘇澳沿海 １１日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲
＊新竹鹿港沿海 １１日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨
＊澎湖海面 １１日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏南轉西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨
＊鹿港東石沿海 １１日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨
＊東石安平沿海 １１日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨
＊安平高雄沿海 １１日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【德國 Deuter】Cross Air Exp 20+4L 自行車網架透氣背包_
- POLICE DOUBLEP磁石皮革手環-咖啡
- GEOX - U LORIS A ABX A 紳士鞋 牛皮
- 【COACH】質感PVC 銀鏈晚宴包/斜背包(卡其/桃紅)
- 【MICHAEL KORS】經典LOGO牌飾托特包(大/水藍)
- Longchamp 漸層條紋中型短提把水餃包-綠色
- Emporio Armani Classic 紳士復刻經典腕錶-香檳金x銀/43mm
- 八方行 去骨鮮嫩腿排60支 (2支/包 190g/支)
- GEOX - D ARABELLE B ABX D 靴子 牛皮 布料
- 【石頭記】石頭記 護身佛系列對鍊-結緣相守
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》