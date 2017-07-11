發布時間：１０６年 ７月１１日１０時３０分 有效時間：自 ７月１１日１２時起至 ７月１３日２４時止



＊釣魚台海面 １１日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲



＊彭佳嶼基隆海面 １１日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲



＊宜蘭蘇澳沿海 １１日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲



＊新竹鹿港沿海 １１日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨



＊澎湖海面 １１日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏南轉西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨



＊鹿港東石沿海 １１日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨



＊東石安平沿海 １１日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨



＊安平高雄沿海 １１日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １２日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 １３日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨