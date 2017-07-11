發布時間：１０６年 ７月１１日１１時 ０分 有效時間：１２日 ６時起至１２日１８時



預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)



＊臺北市 多雲午後短暫雷陣雨 ４０％ ２７ － ３６ ＊新北市 多雲午後短暫雷陣雨 ４０％ ２７ － ３５ ＊桃園市 晴午後短暫雷陣雨 ３０％ ２７ － ３５ ＊臺中市 晴時多雲 ２０％ ２７ － ３４ ＊臺南市 晴午後短暫雷陣雨 ３０％ ２８ － ３３ ＊高雄市 多雲時晴 ２０％ ２９ － ３３ ＊基隆市 晴午後短暫雷陣雨 ３０％ ２７ － ３４ ＊新竹縣 多雲時晴 １０％ ２７ － ３４ ＊新竹市 多雲時晴 １０％ ２６ － ３３ ＊苗栗縣 多雲 １０％ ２６ － ３３ ＊彰化縣 晴時多雲 ２０％ ２６ － ３４ ＊南投縣 晴午後短暫雷陣雨 ６０％ ２６ － ３４ ＊雲林縣 晴午後短暫雷陣雨 ６０％ ２５ － ３４ ＊嘉義縣 晴午後短暫雷陣雨 ４０％ ２６ － ３４ ＊嘉義市 晴午後短暫雷陣雨 ４０％ ２６ － ３４ ＊屏東縣 晴午後短暫雷陣雨 ７０％ ２６ － ３４ ＊宜蘭縣 晴時多雲 １０％ ２７ － ３４ ＊花蓮縣 晴時多雲 １０％ ２６ － ３３ ＊臺東縣 多雲 ２０％ ２７ － ３４ ＊澎湖縣 多雲短暫陣雨 ３０％ ２８ － ３３ ＊金門縣 晴時多雲 ０％ ２７ － ３３ ＊連江縣 晴時多雲 ０％ ２７ － ３２



＊備註： 1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。 2.高低氣溫出現同值時，表示兩者差距在1℃以內。