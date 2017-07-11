１０６年７月１１日１１時０分發布 ７月１１日８時天氣概況：



一、高氣壓１０１６百帕，在北緯２３度，東經１３２度 ，即在日本南方海面，中心近似滯留。



二、今、明（１１日、１２日）兩天臺灣各地及馬祖、金 門大多為多雲到晴的天氣，白天氣溫偏高；午後西半部、東北 部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機 率，東南部地區及澎湖有零星短暫陣雨。