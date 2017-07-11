中央氣象局氣象報告中央社 (2017-07-11 11:31)
１０６年７月１１日１１時０分發布 ７月１１日８時天氣概況：
一、高氣壓１０１６百帕，在北緯２３度，東經１３２度 ，即在日本南方海面，中心近似滯留。
二、今、明（１１日、１２日）兩天臺灣各地及馬祖、金 門大多為多雲到晴的天氣，白天氣溫偏高；午後西半部、東北 部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機 率，東南部地區及澎湖有零星短暫陣雨。
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