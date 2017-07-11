（中央社記者許秩維台北11日電）今年指考國文作文考「在人際互動中找到自己」，國文閱卷科召集人李隆獻表示，題目好寫但不易拿高分，有考生從被霸凌學到成長，也有考生寫叛逆期，是比較特殊的題材。



大學入學考試中心今天舉行106學年指定科目考試國文科、英文科非選擇題評分閱卷說明會，國文科閱卷召集人為台灣大學中文系教授李隆獻，英文科閱卷召集人為台北大學人文學院院長劉慶剛。



指考國文非選擇題第1題考觀點闡述，主題為「國際人才流動」的看法。李隆獻表示，考生闡述的觀點不限正反，指考參考題幹的材料，並提出自己的看法，只要條理清晰、文字流暢，就會給予A等分數（13∼18）分。



作文題目為「在人際互動中找到自己」，李隆獻指出，文章不限論說、記敘、抒情皆可，因此即使考生寫論說文，人際互動找到自己去論述變成群己關係也可以，而考生寫作也不一定限制要找到很正面的自己，只要敘述流暢或說理適切即可。



李隆獻指出，這次主題很容易發揮，但不容易拿到高分，因為高中生經驗有限，90%考生都依照自己的經驗，從跟家人、兄弟、朋友、社團等人際互動中發揮，但很少讓人驚豔的題材，目前選出較優秀的樣卷，也是敘述從同儕互動受到傷害、進而學到溝通技巧，未來打算朝此方向發展。



至於比較不一樣的題材，李隆獻舉例，有考生是從負面角度出發，敘述遭到霸凌的經過，以及從中學到的經驗和成長，也有考生寫到自己叛逆期的情況，以及如何和家人相處，還有考生寫論說文，闡述很難從人際互動中找到自己，也算是對題目的省思。



李隆獻表示，整體而言，這次基本上沒有離題的狀況，因此分數低的考生很少，但是分數高的也不多，對考生來說，好寫但是不易拿高分。1060711