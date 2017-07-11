（優活健康網記者湯蕎伊／採訪報導）

「咳咳咳！」你身邊否也有整天咳嗽咳不停的人，頻繁咳嗽除了會造成生活中的困擾，長期下來，更可能造成胸痛、頭痛、聲音嘶啞等症狀。而引起咳嗽的常見原因有感冒、支氣管炎、肺炎、呼吸道傳染病，或是外在環境的刺激，都可能會引起咳嗽。

飲食清淡 避免刺激性與寒性食物

針對咳嗽平時可多喝溫開水，飲食盡量選擇清淡，避免刺激性與寒性食物，平時要注意天氣變化，避免因感冒受寒又引起咳嗽，出門在外也盡量戴口罩，避免使用綜合療效的感冒藥。

南投醫院中醫科主任顏素美表示，一般感冒分為3期:(1)感冒初期:鼻塞、流清涕、打噴嚏。(2) 感冒中期:臨床症狀出現後3～5天，咽痛、涕黃、咳嗽痰黃或綠。(3)感冒恢復期:乾咳，少痰或無痰，臨床症狀出現後10～15天。在感冒恢復期所出現的乾咳部分，民眾若想用食材自行調理，可食用養陰潤燥的食材，如燕窩、百合、蜂蜜、銀耳、木耳等調理。在中藥材上則可加麥門冬、玄參、天花粉等具潤肺、養陰功效的藥材。平日可多飲用蜂蜜水潤喉。

燕窩品牌營運長王靜美表示，在門市常會遇到長期乾咳的民眾，經詢問很多都是沒有充分的休息，一再消耗身體能量，有些老人家則是有器官老化退化的問題，如果再加上休息不足，當然久咳不癒，長期乾咳的民眾可調整生活作息、飲食均衡、休養生息並輔以燕窩保健潤喉，讓身體能補充營養、維持健康。

感冒還是必須盡早檢查 以防病情惡化

若是咳嗽時間超過三週以上，並伴隨著高燒、胸痛、呼吸急促等症狀時，就應尋求專業醫師的協助，切勿拖延或自行服用成藥，一旦感冒還是必須盡早檢查，以防病情惡化。