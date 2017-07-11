▲環保團體地球公民基金會與立委呼籲，立院各黨團應支持盡速將《礦業法》修正納入二次臨時會討論。（圖／記者邱紀維攝 , 2017.07.11）

環保團體地球公民基金會今( 11 )日上午會同多名立委召開記者會，再次促請立法院在二次臨時會立即排審《礦業法》修法。地球公民基金會表示，已經取得立院過半數委員聯署支持，呼籲各黨派黨團能夠支持在臨時會立即修正《礦業法》，讓人民與企業能夠依循。

根據媒體報導，政院版《礦業法》修正草案已如期趕在 6 月最後一天出爐，並將在 7 月展開公告及公聽會，預計 8 月送進立法院。但是環團認為政院版本的修正草案仍有許多疑慮，並認為政院版本直到 8 月才送進立院時間太慢。地球公民基金會專員潘正正表示，過去一周已經有超過半數立委參與聯署支持在立院二次臨時會排審礦業法，希望立院各黨團都能積極表態支持，盡速排入議程。

立委林淑芬表示，亞泥現有礦權截止日是今年的 11 月 22 日，若立院能夠在臨時會通過《礦業法》修正草案，到時亞泥展延礦權就必須適用新的《礦業法》，重新審視礦業用地。她說，行政院說它們提出的版本必須有 2 個月的公告期，但其實只要將草案送到立法院開公聽會或麻煩立委代為提案，就能夠縮短時間，立院沒有必要等政院，修法刻不容緩。

立委高志鵬也呼籲要求民進黨團應與各黨團協商把《礦業法》列入排程。他說甚麼法案是優先的應該還是由立委決定，行政院也不要拖延，有版本就以修正動議的方式來提出，到底誰的版本能定案本來就是由立院來通盤討論，行政院不應以沒有正式的版本送到立院為藉口拖延。

時代力量黨主席黃國昌及親民黨籍立委周陳秀霞則呼籲應追究行政官員違法同意亞泥礦權展延的責任，不要讓業者躲在《礦業法》修正議題後面，經濟部以 3.5 個月火速通過亞泥礦權展延 20 年，其中是否有弊案，行政院應給予審視，監察院也應盡速徹查，給國人一個交代。