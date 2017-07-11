▲指考國文科、英文科，閱卷教師進行非選評分。（圖／記者吳宛縈攝 , 2017.07.11）

106年度指考結束，今日大考中心進行國文、英文考科非選題閱卷評分原則說明，閱卷老師表示，今年英文考科作文題目以寂寞為題，大多數考生都描寫回家自己做功課沒人陪伴而寂寞的情形，顯示這次題目能配合學生經驗還算好發揮。

今年英文考科非選題共有兩大題，第一大題為中譯英，分為兩小題，每一小題占分4分，此次考題與世大運有關，考驗學生是否能運用所學詞彙與基本句型翻譯正確。英文科非選題閱卷召集人台北大學人文學院長劉慶剛表示，原則上每個錯誤扣0.5分，相同的錯誤只扣一次，不重覆扣分。

非選第二大題則為英文作文，今年題目請考生以「寂寞」為題，並闡述如何排解的經驗與表達的方法，作文的評分標準則是依據內容、組織、文法句構、字彙拼字等四個項目給分，字數明顯不足扣總分一分。

劉慶剛指出，多數考生都能在第一段提到自己在何種情況下會感到寂寞，也大多有簡單敘述有何人陪伴自己度過；不過也有考生對寂寞的定義較不精確，像是把「寂寞」跟「無聊」視為同一件事情，但整題而言大部分考生都能表達出看法進而闡述。而今年英文作文題目，多數考生可能都是以回家都在做功課、頭抬起來也看不到家人因此也沒人陪伴自己為情境，也反應出功課壓力與少子化以及家長忙碌無暇陪伴自己的情形。

劉慶剛表示，此次評分重點在於考生是否提出自己的觀點與充分具體的事例支持，兩段文字間是否連貫，以及語法用字是否適切。劉慶剛也建議未來的考生，應該及早練習英文寫作，在20-30分鐘內針對一個主題寫出一篇文章，藉由這樣的反覆練習遇到大考時就能順利作答。