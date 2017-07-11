日本沖繩留學方案太好康 費用全免還可拿零用金NOWnews今日新聞 (2017-07-11 11:15)
許多台灣人對於日本文化、生活都相當有興趣，不僅學習日語的人數大幅增加，赴日深造的民眾也不在少數。最近日本沖繩更推出一項專為台人打造的留學方案，除有多項費用全免還提供每月零用金，凡是未滿 35 歲、通過 N4 檢定即可申請！
這項台人限定的留學方案由沖繩縣政府推出，凡是明年 4 月 1 日前未滿 35 歲，且通過 N4 檢定就可申請，共有 5 所學校可供選擇。方案中也提及，包含台日往返機票、當地交通費用、住宿費、學費、保險費都由政府買單，且每個月也會給予 7 萬日幣（約新台幣 2 萬元）當作生活花費，條件相當優渥！即日起至 10 月 2 日皆可報名，若有興趣的民眾不妨把握機會參與！
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